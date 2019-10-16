Рассказавшая о редкой болезни сына блогерша за сутки собрала деньги на лечение

По её словам, собранных средств хватит на первый этап лечения. Второй запланирован на следующий год.

Блогер Екатерина Мезенова, недавно раскрывшая правду о редкой болезни сына, рассказала Лайфу, что за сутки смогла собрать 2,5 миллиона на лечение ребёнка.

— После поста была мировая поддержка, меня поддержали все! Этот день я назвала "чудо". Я такого ещё не видела. Мы закрыли сбор средств. Начиная со вчерашнего дня и заканчивая сегодня мы собрали 2,5 миллиона рублей. Этих денег хватит на первый этап, — сообщила девушка.

По её словам, второй этап запланирован на следующий год. Весь период лечения займёт около семи лет, так как Катя и её муж надеются вылечить малыша до того, как он пойдёт в школу.

Девушка отметила, что происхождение редкого заболевания её сына не может объяснить никто. Некоторые эксперты выразили мнение, что это может быть генетическая мутация или "внутренний сбой" во время развития ребёнка с 10-й по 24-ю неделю. Такой гигантский невус может перерасти в рак "с вероятностью один к десяти".

Напомним, ранее 24-летняя блогерша из Москвы призналась, что её малыш родился с невусом — огромным родимым пятном. Проблема в том, что невус увеличивает риск онкологии, любое повреждение и даже гормональный всплеск могут вызвать рак кожи. Теперь Мезенова собирает средства на лечение в Израиле, чтобы сократить риск возникновения онкологии. На это уйдёт около 30 миллионов рублей.