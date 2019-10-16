Пенсионер с топором напал на неизвестного в центре Москвы

Жертва нападения получила травмы лобной области, правой височной области и теменной области.

В Москве задержан пенсионер, который подозревается в нападении с топором на мужчину в Пресненском районе столицы. Об этом сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов в Шмитовском проезде. Подозреваемый нанёс потерпевшему несколько ударов топором по голове, в результате тот был госпитализирован, о его состоянии ничего не известно.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — говорится в сообщении МВД.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.