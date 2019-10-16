Любимое авто Элвиса Пресли покажут на ретровыставке в парке Горького

Более 50 моделей легковых машин 1950–1980-х годов представят на выставке ретроавтомобилей в московском парке Горького, сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Мероприятие пройдёт 19 октября в честь Дня автомобилиста на площадке возле Театра Стаса Намина. Там можно будет увидеть такие знаменитые марки, как Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge и Cadillac. Самому старшему экспонату Chevrolet Impala — 61 год.
Особым экземпляром выставки будет любимый автомобиль американского певца и актёра Элвиса Пресли — Cadillac de Ville. В его личной коллекции было около ста машин этой марки.
Также будут представлены такие раритеты, как Dodge Ram Pickup и Buick Rivera. В прошлом веке эти автомобили были роскошью и сейчас сохранились только в частных коллекциях.
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