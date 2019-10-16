Эксперты выяснили, кто и чем засоряет свой смартфон

Специалисты проверили анонимные данные шести миллионов пользователей программного обеспечения Avast Cleanup из 45 стран и узнали, что мешает их устройствам работать быстрее.

Увеличить производительность смартфона поможет чистка накопившегося "мусора", выяснили в компании Avast. По данным специалистов, устройства часто "засоряют" некачественные фотографии, которые занимают около 20% места в их памяти и влияют на скорость работы.

— В среднем пользователи хранят на своём устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, тёмные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана — 86, — приводит данные отчёта РИА "Новости".

В отчёте отметили, что меньше всего фотографий можно найти на устройствах пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. Это связывают с тем, что представители "поколения селфи" часто хранят снимки в своих соцсетях. Больше всего фотографий нашли в телефонах людей в возрасте 25–44 лет. Здесь отличились женщины.

— Женщины в среднем делают на 24% больше фотографий, чем мужчины: в женских смартфонах в общей сложности около 1053 фото, тогда как у мужчин — 851 снимок, — отметили исследователи.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров отметил, что нехватка объёма памяти часто влияет на качество работы устройств. В связи с этим он порекомендовал регулярно удалять ненужные снимки, чтобы сохранить работоспособность смартфона. Он также предположил, что плохие снимки люди в возрасте 25–44 лет могут не удалять либо из-за сильной занятости, либо из-за желания сохранить все фотографии своих детей.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что подавляющее большинство россиян старше 18 лет не любят фотографироваться.