Назван идеальный питомец для москвичей, но вы вряд ли захотите его завести

Эти животные идеально подходят для тех, кому нужны тишина и покой, а содержать их не очень дорого.

Змея является идеальным домашним питомцем для современного человека, ведь пресмыкающиеся не шумят, не пахнут и не портят мебель. Об этом агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

— Данный питомец идеально подходит для тех, кому нужны тишина и покой... Кроме того, содержание змеи совсем не дорогое удовольствие, так как ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны. Для змеи необходим террариум, оборудованный белым светом, обогревающей лампой, местом для укрытия и ёмкостью с водой, — сказали в пресс-службе.

Ветеринары отмечают, что террариум должен имитировать естественные условия — так змеи будут чувствовать себя комфортнее. При желании змею можно погладить, но главное — делать это не против чешуи, ведь тогда питомец будет недоволен и начнёт шипеть. Змей можно кормить как живым, так и замороженным кормом, но специалисты больше рекомендуют второй. Он лучше переваривается и не содержит опасных микроорганизмов. При этом в него проще добавлять кальций и витамины.

Тем, кто хочет завести пресмыкающееся, но ещё не определился с выбором, эксперты советуют обратить внимание на полозов и королевских змей. Они красивы и неприхотливы.

— Наиболее популярный как питомец маисовый полоз. Данный вид неприхотлив, хорошо приспосабливается к новым условиям и наиболее лоялен к хозяину. Имеет много вариаций окраски, — пояснили эксперты.

Напомним, ранее ветеринары объяснили, почему трудоголикам не стоит заводить хомяков и енотов и как рыбки и муравьи помогают в борьбе со стрессом.