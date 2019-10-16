Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

За восемь месяцев 2019 года увеличилась средняя продолжительность жизни россиян, теперь она составляет 73,6 года. У женщин этот показатель достиг 78,5 года. Такие данные приводит Минздрав РФ.

— Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней, — заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

В октябре Минздрав также отчитался о снижении смертности на 3,1% за восемь месяцев 2019 года.

При этом сами россияне в среднем хотели бы жить до 87 лет. На самую долгую жизнь рассчитывают москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1) и омичи (87).