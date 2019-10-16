Кировчанку, ушедшую в загул, пока дочь умирала от голода, признали вменяемой

Как рассказали родственники, соседи и подруги девушки, она хотела сдать ребёнка в социальное учреждение.

Жительницу Кирова, чья дочь умерла от голода и обезвоживания в запертой квартире, признали вменяемой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Напомним, в феврале этого года кировчанка 1997 года рождения ушла в загул на неделю, забыв при этом свою трёхлетнюю дочь дома. В соцсетях девушка поздравляла малышку с днём рождения, пока та умирала без еды и воды.

— Была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения психического состояния. По заключению комиссии экспертов она признана вменяемой, — говорится в сообщении СК.

В ходе расследования было допрошено множество свидетелей, включая бабушку погибшей малышки, отца ребёнка, соседей и подруг девушки. Все они рассказали, что ранее кировчанка говорила о том, что хочет сдать дочь в соцучреждение.

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