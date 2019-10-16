С 2020 года российских водителей будут проверять с помощью наркотестеров

Приборы показали посетителям специализированной международной выставки "Дорога-2019".

Российских водителей с 2020 года начнут проверять с помощью специальных приборов, определяющих наркотическое опьянение. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению дорожной безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Заявление прозвучало в ходе международной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

— Сегодня здесь представлены и те контрольные приборы, которые позволяют выявить тех или иных водителей, которые находятся в состоянии опьянения, в том числе наркотического. Прибор со следующего года вступит в действие, и мы сможем убирать таких водителей с дороги, их освидетельствовав, — добавил он.

Напомним, международная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября.

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