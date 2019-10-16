Стали известны подробности задержания главы Новочеркасска: пойман за взятку

Следственный комитет РФ подтвердил задержание главы Администрации Новочеркасска Игоря Зюзина. Его поймали за получение взятки в особо крупном размере, речь идёт о 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку, — говорится в заявлении СКР.

Его соучастницу уже приговорили к лишению свободы. Более того, именно Порошина дала показания на Зюзина. В скором времени ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Игорь Зюзин в разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Ростовской области по ЖКХ, строительству и промышленности, являлся мэром ростовского города Зверево. С декабря 2017 года занимает должность главы Администрации Новочеркасска.