Заключённый покончил с собой в скандальной пермской колонии

Сейчас следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

В колонии города Соликамска, где ранее произошло изнасилование и массовая драка, покончил жизнь самоубийством один из заключённых, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю.

— 15 октября в ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю был обнаружен осуждённый без признаков жизни, совершивший акт суицида. Прибывшими сотрудниками медицинской службы учреждения были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, — говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка по факту суицида и выясняются все подробности ЧП.

Напомним, это уже третье происшествие в пермской колонии № 9 за этот месяц. Ранее стало известно об изнасиловании заключённого и массовой драке. Причинами ЧП названы процветающая криминальная субкультура и недостаточный уровень безопасности.