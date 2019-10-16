Россияне смогут отправлять в вытрезвители своих пьяных гостей

Кроме того, полицейские патрули будут следить за ситуацией на улицах и отвозить людей в критическом состоянии в специальные учреждения.

Хозяевам квартир разрешат вызывать полицейских, которые в свою очередь смогут сдать перебравших гостей в вытрезвитель. Об этом сообщает "Российская газета".

Правительство уже подготовило ряд поправок, которые в скором времени будут внесены в закон о полиции. Согласно документу, правоохранители получат новые полномочия — забирать чрезмерно выпивших граждан в вытрезвители.

Авторы поправок предлагают вернуться к советской практике: если человек сильно напился и начал дебоширить, то граждане смогут вызвать полицию и написать заявление. Самого нарушителя спокойствия тем временем заберут в вытрезвитель.

Отметим, что этот же закон коснётся тех, кто не в состоянии самостоятельно идти. Таких граждан стражи порядка также будут доставлять в санитарно-медицинские учреждения.

Разработчики инициативы поясняют, что причиной поправок стала неутешительная статистика, согласно которой ежегодно от восьми до десяти тысяч подвыпивших человек замерзают и умирают на улицах. Также более 50 тысяч человек погибают по причинам, связанным с алкоголем.

Напомним, что система вытрезвителей, существовавшая со времён СССР, была ликвидирована в 2011 году в рамках реформы МВД. Попытки вернуть вытрезвители неоднократно предпринимались, но до сих пор этого не произошло.

Ранее депутаты и сенаторы внесли в Госдуму предложение восстановить систему вытрезвителей в России. Инициативу поддержал Минздрав. Однако в ведомстве отметили, что проблему нужно решить общими усилиями, а не только силами системы здравоохранения. В связи с этим к проекту подключили полицию.