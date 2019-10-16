Архангельского "извращенца", над которым устроили самосуд, признали невиновным

Полиция признала невиновным мужчину, над которым жители Архангельска устроили самосуд. В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что возбудили дело в отношении четырёх обидчиков 35-летнего пострадавшего.

Всем подозреваемым от 26 до 37 лет, теперь они проходят по статье о похищении человека группой лиц.

По версии следствия, 13 октября мужчины приехали к дому потерпевшего и заставили выйти, угрожая монтировкой. После этого его избили, засунули в багажник и отвезли на улицу Мира, где привязали буксировочным тросом к столбу.

Ранее сообщалось, что жителя Архангельска привязали к столбу и избили за то, что он якобы приставал к девочкам и женщинам, а также бегал с ножом за несовершеннолетними. Кроме этого, его обвиняют в воровстве. Лайф публиковал видео с места событий.