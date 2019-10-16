Россиянка получила мощный удар током, выбирая светильник в "Леруа Мерлен"

Пострадавшую на скорой доставили в больницу, а региональное управление СКР начало доследственную проверку.

Инцидент произошёл в строительном гипермаркете в городе Омске. 34-летняя покупательница выбирала себе люстру в отделе светильников, когда неожиданно получила удар током. Пострадавшую на скорой доставили в больницу, а региональное управление СКР начало доследственную проверку.

— Следователи установят все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных работников будет дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Если вина ответственных будет установлена, то им грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 26-летнюю жительницу Подмосковья ударило током в кофейне в "Москве-Сити" после того, как она случайно дотронулась до проводов.

А житель Саратовской области в сентябре убил пожилого отца электрическим током с помощью самодельного устройства.