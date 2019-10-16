Москвичка выманила у пенсионера 15 млн рублей

Столичный пенсионер за два года одолжил знакомой более 15 миллионов рублей, но назад денег так и не получил. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Пенсионер, проживающий в Хамовниках, заявил в полицию, что осенью 2017 года познакомился с москвичкой. Через некоторое время она стала периодически просить у него денег, — говорится в сообщении.

За два года мужчина перевёл новой знакомой 15,3 миллиона рублей. Полиция начала проверку по факту невозврата средств.