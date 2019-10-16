Caviar выпустила iPhone с кусочком водолазки Стива Джобса

Стоимость модели составляет от 374 до 449 тысяч рублей в зависимости от версии гаджета.

Российская компания Caviar, специализирующаяся на кастомизации гаджетов, представила серию iPhone 11 Pro Superior, посвящённую Стиву Джобсу, бою Мухаммеда Али и Джо Фрейзера и группе The Beatles.

Главная особенность модели в честь основателя компании Apple — это кусочек знаменитой чёрной водолазки Джобса в титановом яблочном логотипе.

— Выгравированная надпись отсылает к классическому решению — названию модели и информации о ней, размещённых на корпусе телефона. Нижнюю часть смартфона венчает автограф Стива Джобса, — сообщается на сайте Caviar.

Стоимость такой модели составляет от 374 до 449 тысяч рублей в зависимости от версии iPhone. Всего она выпущена в девяти экземплярах.

Главный элемент дизайна iPhone, посвящённого ливерпульской четвёрке, — частицы костюмов битлов, помещённые в изображение виниловой пластинки.

— Особую динамику дизайну придаёт знаменитая интерпретация фотографии с Эбби-Роуд: в версии Caviar Джон, Пол, Джордж и Ринго, фигуры которых обозначены силуэтами, шагают по виниловой пластинке, будто бы вращая её. Бодрыми шагами они задают высокую планку и стремительный темп всей мировой музыкальной индустрии, — отмечают в Caviar.

Модель представлена в единственном экземпляре. Желающему приобрести её придётся заплатить 690 тысяч рублей.

Третий дизайн посвящён одному из самых ярких спортивных событий XX века — бою боксёров-тяжеловесов Мухаммеда Али и Джо Фрейзера в Маниле, вошедшему в историю как Thrilla in Manila ("Триллер в Маниле". — Прим. Лайфа). Именно кусочки формы с этого боя Caviar использовала в своей модели.

— Мухаммед Али и Джо Фрейзер — пример для многих мужчин во всём мире. Упорным трудом и железным характером они добились небывалого успеха в таком жёстком виде спорта, как бокс. Экипировка, в которой они противостояли друг другу на ринге, — уже не просто спортивная форма, а артефакт, символизирующий мужское начало, — подчеркнули в Caviar.

Выпущено три "боксёрских" экземпляра стоимостью от 740 до 815 тысяч рублей.

В прошлом году компания Caviar выпустила золотой iPhone X с изображением Крымского моста.