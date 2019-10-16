Редкие перекусы на работе чреваты "голодными болями"

Эксперты рекомендуют офисным работникам принимать пищу не реже одного раза в три часа. И вот почему.

Человеку на работе необходимо есть пять-шесть раз в день, причём перерывы между приёмами пищи не должны превышать три часа. Так считают эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии (бывший НИИ питания РАМН). В противном случае, как сообщает RT, у работника сокращаются стенки желудка, вызывая "голодные боли", а также выделяется соляная кислота, которая раздражает слизистую.

Жирная пища, а также булочки и пирожки для перекуса на работе не подходят. Лучше взять из дома или заказать с доставкой полноценный обед, а в перерывах подкрепляться сухофруктами, орехами или кусочками горького шоколада. Свежие фрукты и овощи тоже стоит включить в ежедневный рацион, поскольку они содержат витамины, минералы, пищевые волокна и, что приятно, не влияют на вес.

Ранее бывший главный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поддержал идею ограничить продажу "мусорной еды" на работе. По его словам, работодателям нужно ответственнее подходить к вопросу здоровья подчинённых: никаких чипсов и газировки.

А в сентябре управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало компанию Healthy Food, которая занималась установкой вендинговых автоматов с едой в столичных офисах, на сумму около двух миллионов рублей. Причиной стали массовые отравления москвичей.