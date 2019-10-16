В Башкирии пациентка напала на врача скорой с палкой и дезодорантом

В квартире, куда вызвали фельдшера, также находился парень в состоянии алкогольного опьянения, который и начал конфликт.

В городе Октябрьском 23-летняя пьяная пациентка избила металлической палкой фельдшера скорой помощи, после чего брызнула ему в лицо дезодорантом, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Республике Башкортостан.

Скорую вызвала сама девушка, она пожаловалась на сильную головную боль. Когда фельдшер вошёл в квартиру, он увидел, что пациентка и её спутник пьяны. При этом парень вёл себя агрессивно и не давал проводить осмотр.

— Фельдшер неоднократно просил не мешать, но все просьбы оказались тщетными. Агрессивный молодой человек стал набрасываться на пришедшего, фельдшер попытался оттолкнуть разъярённого парня, —говорится в сообщении.

На помощь парню пришла "больная". Она ударила медика металлической палкой по голове, а после того, как он попытался покинуть квартиру, брызнула ему в лицо дезодорантом. Пострадавший получил ушибы и ссадины.

Против местной жительницы уже возбуждено уголовное дело по статье "Побои", которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.