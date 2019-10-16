Под Тулой потеряли кота-наркокурьера: "вещдок" сбежал до суда

В скором времени будет организовано расследование, которое проверит вероятность умышленной кражи "серо-бело-чёрного вещдока".

В Тульской области пропало главное вещественное доказательство по делу о доставке наркотиков в колонию — кот, который якобы переносил запрещённые вещества. Животное сбежало из Новомосковского зоопарка, куда "на ответственное хранение" его передало следствие. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам адвоката Дмитрия Сотникова, несколько дней назад он поехал в зоосад, чтобы проверить пушистый "вещдок", однако ему сообщили, что кот сбежал ещё зимой.

— Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал, — цитирует издание сотрудницу зооуголка.

По словам адвоката, утеря кота лишила защиту возможности провести следственный эксперимент, посмотреть, смог ли кот на самом деле быть курьером запрещённых веществ: предполагалось "надеть на кота ошейник с грузом, равным весу наркотического вещества, и посмотреть, как кот себя будет с ним вести, привычно ли это для него".

— Наличие кота было крайне важно для линии защиты: нужно было "установить, насколько такое орудие, как кот, годно для совершения указанного преступления", — передаёт газета.

Отметим, что сами следователи не смогли доказать, что кот мог проходить в колонию "с воли" и позволял надевать на себя ошейник с грузом, потому что обычно кошки не любят носить ошейники или шлейки.

В скором времени будет организовано служебное расследование для того, чтобы выяснить и наказать тех, кто потерял кота.

Ранее Лайф писал, что заключённые исправительной колонии общего режима в Туле сделали из кота наркокурьера. Они смастерили для него специальный ошейник с кармашком для закладок. За несколько дней до "спецоперации" кота перестали кормить. Зэки планировали, что после выхода из колонии кот отправится на поиски еды и в первую очередь проверит кормушку на территории ИК. Всё вышло так, как и планировали злоумышленники, кроме одного — посылку перехватили правоохранители.

Кот в качестве главного вещественного доказательства по этому делу был отправлен в Новомосковский зоопарк на хранение и содержание.