Житель Севастополя устроил стрельбу в "Пиратской лагуне"

У подозреваемого изъяли травматический пистолет. Сам он утверждает, что нашёл оружие на улице.

Ссора двух нетрезвых мужчин закончилась стрельбой в севастопольском баре "Пиратская лагуна". Полиция Гагаринского района задержала 33-летнего мужчину, предположительно, с травматом. При этом он утверждает, что нашёл оружие на улице. Пострадавший 1991 года рождения отправлен в больницу, информация о его самочувствии выясняется.

— Ночью в питейном заведении между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 28-летним и 33-летним мужчинами возникла ссора. В ходе бытового конфликта последний из травматического оружия произвёл несколько выстрелов в сторону своего оппонента, — информирует пресс-служба УМВД по Севастополю.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее в Челябинске госпитализировали троих мужчин с огнестрельными ранениями. Пьяные разборки со стрельбой устроили у подъезда в доме на Свердловском проспекте.