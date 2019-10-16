В Ухте неизвестный напал на студентку и воткнул ей в шею шприц

Правоохранители составили фоторобот мужчины на основе показаний потерпевшей и разыскивают злоумышленника.

В Ухте ищут неизвестного, напавшего со шприцем на студентку, пишет "Комиинформ".

Инцидент произошёл утром 14 октября около горно-нефтяного колледжа, мужчина воткнул шприц в шею 17-летней девушке. Сейчас пострадавшая чувствует себя удовлетворительно.

Правоохранители составили фоторобот на основе показаний студентки. Нападавшему около 20–25 лет, рост около 175 сантиметров. Телосложение худощавое, был одет в тёмную шапку, тёмно-синюю куртку с горизонтальными полосами и тёмные джинсы.

По данным издания, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.