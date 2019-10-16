В Кремле отреагировали на идею Киева о "роспуске" ЛНР и ДНР

В Кремле назвали неожиданной идею Украины о роспуске Донецкой и Луганской народных республик для выполнения минских соглашений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что из-за неожиданности её сложно комментировать.

— Такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока не понятно, — пояснил представитель Кремля.

Накануне власти Украины выразили готовность выполнить политическую часть минских соглашений, но только в случае роспуска Донецкой и Луганской народных республик. В России эту идею осудили, по мнению ряда сенаторов, такое предложение Киева — грубое нарушение минских договорённостей.