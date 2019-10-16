Один из богатейших людей Челябинской области погиб в ДТП

Он основал компанию, которая стала крупнейшим производителем кондитерских изделий на Урале и в Сибири.

Один из богатейших людей Челябинской области, основатель кондитерской компании "Руслада" Алишах Сулейманов, погиб в ДТП в Пластовском районе. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Авария произошла 15 октября на 24-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск.

— Водитель Toyota Land Cruiser 200 1976 года рождения не справился с управлением. Автомобиль слетел в кювет и опрокинулся, на месте погиб пассажир 1960 года рождения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Водитель Сулейманова госпитализирован в тяжёлом состоянии. Полиция устанавливает подробности инцидента.

Состояние семьи Сулеймановых оценивается в сотни миллионов рублей. Он с нуля основал в Челябинске фабрику, которая впоследствии стала крупнейшим производителем кондитерских изделий на Урале и в Сибири.