Петербурженка расчленила соседа и вывезла его по частям на маршрутке

Останки мужчины обнаружили в апреле в полиэтиленовых пакетах на Канонерском острове.

Безработная петербурженка жестоко расправилась с соседом по коммунальной квартире, а его останки вывезла на маршрутке. Полицейские уже задержали 41-летнюю женщину, сообщает УМВД РФ по городу.

Останки мужчины обнаружили в апреле в полиэтиленовых пакетах на Канонерском острове. Позже выяснилось, что его убила соседка.

— Она нанесла смертельные ранения своему соседу по коммунальной квартире в Кустарном переулке, а затем расчленила тело, упаковала в полиэтиленовые пакеты и на маршрутном такси вывезла к месту обнаружения, — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".