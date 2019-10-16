Петербурженка расчленила соседа и вывезла его по частям на маршрутке

Безработная петербурженка жестоко расправилась с соседом по коммунальной квартире, а его останки вывезла на маршрутке. Полицейские уже задержали 41-летнюю женщину, сообщает УМВД РФ по городу.
Останки мужчины обнаружили в апреле в полиэтиленовых пакетах на Канонерском острове. Позже выяснилось, что его убила соседка.
— Она нанесла смертельные ранения своему соседу по коммунальной квартире в Кустарном переулке, а затем расчленила тело, упаковала в полиэтиленовые пакеты и на маршрутном такси вывезла к месту обнаружения, — отметили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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