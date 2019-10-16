Стало известно, сколько россияне потратили на летний отдых

Дешевле всего обошёлся отпуск на отечественных курортах, а вот самым дорогим направлением стало Западное Средиземноморье.

Аналитики подсчитали, во сколько россиянам обошёлся летний отдых, сообщает АТОР.

В исследовании учитывались цены на пакетные туры на 10 ночей с начала мая по начало октября. В итоге самым дешёвым оказался отдых в России: Сочи, Анапа, Крым. В среднем путёвка на двоих стоила от 43 до 50 тысяч рублей.

Средние цены зафиксированы на курортах Болгарии, Туниса и Черногории — от 73 до 88 тысяч рублей. Чуть выше была стоимость путёвок на Кипр, в Грецию, Турцию и Испанию — примерно 95 тысяч рублей за двоих.

Самым дорогим летний отдых был в Италии и Хорватии — около 100 тысяч рублей.

Особой популярностью пользовались путёвки в Турцию и Тунис с системой All Inclusive, которые значительно уменьшали общие расходы россиян на отдых.