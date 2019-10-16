Песков призвал спокойно отнестись к исполнению гимна России в Саудовской Аравии

В Кремле с понимаем относятся к неклассическому исполнению гимна России во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Конечно, это не исполнение в составе большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались и действительно подчёркнуто по-доброму принимали президента, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил благожелательный приём и конструктивные переговоры, призвав спокойно отнестись к такому исполнению гимна.

Напомним, 14 октября Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию, а на следующий отправился в ОАЭ, где его встретили по-королевски: с эскадрой истребителей, конницей и автомобилями ДПС.