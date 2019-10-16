75-летняя индианка родила от 80-летнего мужа и стала самой пожилой мамой в мире

Это не чудо, это ЭКО. Правда, из-за опасений за жизнь роженицы до естественных родов дело не дошло: ей провели плановое кесарево на седьмом месяце беременности.

Жительница индийского штата Раджастан Прабха Деви забеременела путём искусственного оплодотворения и родила в 75 лет. От желания стать матерью её не отпугнули ни собственный возраст, ни серьёзные проблемы со здоровьем (отсутствие одного лёгкого), ни тот факт, что её супруг на пять лет старше.

Новорождённая девочка появилась на свет преждевременно. Медики провели роженице плановое кесарево сечение на седьмом месяце беременности, опасаясь, что доносить ребёнка она не сможет, а естественные роды не переживёт. Вес малышки составил 1 фунт 8 унций (менее 700 граммов) — пугающе мало, но некритично. Индийскую "дюймовочку" поместили в отделение интенсивной терапии. Сейчас мать и дочь находятся под наблюдением врачей, которые первыми поздравили женщину с рекордом — она стала самой пожилой мамой в мире.

Кстати, предыдущий рекорд принадлежал её землячке. Жительница индийского штата Андхра-Прадеш родила двойню в 74 года. Судьбы этих женщин очень похожи: обе забеременели с помощью ЭКО, у обеих "мамочек" — ещё более престарелые мужья.