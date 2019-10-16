Рогозин — об аварийности у "Роскосмоса": У нас давно уже стоит и не падает

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил развеять стереотип об аварийности ракетно-космической техники в России. Он говорит, что в госкорпорации давно нет никаких ЧП.

— Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает, — заявил Рогозин.

Более того, глава госкорпорации привёл в пример времена СССР, когда Советский Союз осуществил к Луне 54 запуска, 17 из которых увенчались успехом.

В прошлом году произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).