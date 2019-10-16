Полицейские подкинули наркотики нижегородцу, чтобы выбить показания — видео

Следствие уже задержало двух из них, третий скрывается, четвёртый не установлен.

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции подбросили наркотическое средство местному жителю Игорю Крайнову, который отказался давать показания против друга.

Мужчина шёл на работу вечером, когда заметил, что за ним быстрым шагом следуют двое в гражданской одежде и требуют остановиться. Крайнов побежал и услышал выстрелы. Уже в здании полицейские повалили его на пол, удерживали и избивали. В этот момент один из них положил в задний карман его джинсов пакет с наркотиками. Соответствующие кадры Лайфу предоставил Комитет против пыток.

— Крайнова сразу отвезли в отдел, допросили и досмотрели. После его отвезли на медосвидетельствование. В его крови было обнаружено наркотическое вещество, но не то, что ему подбросили. Его доставили в суд и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказала Лайфу юрист Комитета против пыток Юлия Осипова.

Как стало известно позже, полицейские взяли в разработку приятеля Игоря, который распространял наркотики. Также сам Крайнов употреблял запрещённые вещества. Взамен на дачу показаний против своего друга ему предложили условный срок, но он отказался.

Сейчас СКР задержал двух оперуполномоченных. Капитан полиции, который предлагал дать показания и затем подкидывал наркотики, скрывается, а четвёртый участник неизвестен.

Также юрист Комитета против пыток отметила, что, несмотря на возбуждение дела против полицейских, уголовное дело против Игоря Крайнова до сих пор не закрыто. А главный участник "операции" до сих пор не объявлен в розыск.