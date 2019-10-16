На сеансе "Джокера" устроили массовую драку

Из-за того, что участники использовали стеклянную бутылку, полиция расследует инцидент как нападение со "смертельным оружием".

На показе фильма "Джокер" в калифорнийском городе Бербанк произошла драка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вечером 15 октября в полицию поступил звонок о потасовке между четырьмя зрителями в кинотеатре AMC Burbank 16. Офицеры не застали борьбы, прибыв на место инцидента, но обнаружили человека с травмой головы. Предполагается, что хулиганы использовали стеклянную бутылку. Полицейские расследуют происшествие как нападение со "смертельным оружием".

Ранее в Нью-Йорке неадекватный мужчина распугал зрителей фильма "Джокер", аплодируя убийствам. Напомним, скандальная картина с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Такие меры были приняты из-за трагедии в 2012 году, когда на показе "Бэтмена" местный житель открыл огонь в кинотеатре.