Водитель "Яндекс.Такси" угрожал штопором выколоть глаза пассажирке

В момент происшествия, когда пассажирка позвонила в службу поддержки таксопарка, оператор объяснил происходящее так: "Вы друг друга просто не поняли!"

В Москве водитель "Яндекс.Такси" угрожал выколоть глаза своей клиентке штопором из-за того, что она попросила сделать остановку у банкомата, чтобы обналичить средства. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Инцидент произошёл в Долгопрудном. Женщина вызвала такси и при посадке сразу же предупредила водителя о том, что у неё нет наличных и что на месте с ним расплатится либо молодой человек, либо она сама снимет наличные в банкомате.

Во время поездки она попросила сделать остановку, на что водитель отреагировал неадекватно: начал размахивать штопором и другими предметами.

— Он начал вести себя крайне агрессивно и общаться на повышенных тонах. Через пару километров он остановился, достал штопор и начал угрожать мне, махать перед лицом. Я сильно испугалась и начала кричать, сказала, что у меня двое детей. После этого он немного успокоился, — цитирует пострадавшую издание.

При этом мужчина, продолжая ехать до пункта назначения, рассказывал историю, как наказывал клиентов-неплательщиков и как он штопором накануне "дал в рожу" одному такому пассажиру.

— Этот инцидент нас возмутил, мы немедленно ограничили водителю доступы к заказам сервиса за недопустимое поведение, нарушающее все мыслимые нормы, — цитирует пресс-секретаря компании "Яндекс.Такси" Наталью Рожкову "Говорит Москва".

При этом Рожкова добавила, что действия водителя с точки зрения закона должны оценивать исключительно правоохранительные органы. В связи с этим компания предложила пострадавшей обратиться в полицию.

Рожкова подчеркнула, что в "Яндекс.Такси" хотят помочь расследованию, поэтому со своей стороны готовы сами предоставить все необходимые данные о поездке.