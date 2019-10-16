В программу автошкол предложили включить экскурсии в морг

По мнению автора инициативы, шоковый эффект позволит снизить смертность на дорогах.

Депутат Госсовета Республики Татарстан Дмитрий Самаренкин предложил сделать обязательным для учащихся автошкол посещение моргов, чтобы те понимали, к чему может привести нарушение ПДД. Инициатива стала реакцией на резонансную аварию на улице Вишневского в Казани, которая произошла на скорости 170 км/ч.

— Есть предложение сделать обязательным посещение больниц и моргов для людей, получающих права. Чтобы они увидели, какое количество жертв порождают ДТП, и понимали, что, садясь за руль, они фактически берут в руки смертоносное оружие, могут лишить жизни и себя, и окружающих, — предложил Самаренкин.

К слову, в республиканском Госсовете многие поддержали эту идею. В частности, глава Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин высказался за, вспомнив, как несколько лет назад он попал в ДТП, которое могло стать смертельным для двух женщин, выскочивших перед его "ауди" на лысой резине в гололёд.

— Даже, проезжая мимо кладбища машин, которые попали в аварию, даже это заставляет задуматься, — добавил он.

Отметим, что, по статистике Госавтоинспекции, в 22 регионах России в 2019 году выросло число погибших в ДТП. Но в целом по стране динамика положительная: за 9 месяцев текущего года количество аварий снизилось на 3,4% — до 117 тысяч случаев. Число погибших на дорогах при этом уменьшилось почти на 10,5% — до одиннадцати с половиной тысяч человек.

Напомним, что буквально вчера грузовик насмерть сбил школьника на пешеходном переходе в Подмосковье. А под Калугой сразу четверо погибли в страшном ДТП с цементовозом.