Пять причин принять участие в юбилейном тираже "Русского лото" и испытать удачу

В семье Натальи Игнатовой из Краснодарского края есть прекрасная традиция: каждый выходной домочадцы садятся за одним столом, включают телевизор и смотрят трансляцию розыгрыша "Русского лото". В сентябре этого года женщина даже выиграла автомобиль стоимостью 700 000 рублей. Но на этом участие в лотереях для Игнатовых не закончилось — хобби уж очень нравится. И в ближайшие выходные семья снова соберётся, чтобы смотреть трансляцию юбилейного тиража "Русского лото", посвящённого 25-летию государственной лотереи. Советует не пропускать праздничный тираж и крупнейший распространитель государственных лотерей "Столото". Мы разобрались, что в нём особенного.

Праздник, а не тираж

Трансляция юбилейного 1306-го тиража "Русского лото" состоится 20 октября в 14:00 на канале НТВ. И есть как минимум пять причин, почему не стоит её пропускать.

Во-первых, это хорошая возможность поностальгировать. Вспомните, как жилось четверть века назад, сколько тогда стоил лотерейный билет. Не помните? Тогда спросите у родителей!

Во-вторых, это отличный повод собраться всей семьёй в воскресенье, выпить чашечку чая и испытать свою удачу.

В-третьих, можно позвать друзей и устроить соревнование: у кого выиграет больше всего билетов. Как награждать победителя, решайте сами.

В-четвёртых, этот тираж точно поднимет вам настроение, потому что…

… среди всех победителей будет распределена часть накопленного суперприза — миллиард рублей! Это произойдёт в том случае, если не будет выигрышей в категории "Джекпот". А ещё розыгрыш проведут до 89-го хода, и в мешке останется только один бочонок. Выигрывают два билета из трёх — вероятность выигрыша просчитана математически и составляет 1 к 1,5. И это пятая причина принять участие в юбилейном тираже.

— Свой 25-й день рождения старейшая в России телелотерея "Русское лото" отпразднует вместе со всей страной. Победителей в распределительном тираже будет действительно много, и это настоящий подарок для участников, — комментирует операционный директор "Столото" Варвара Басанович.

Билеты на юбилейный тираж можно купить в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России, в сети магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Бристоль", а также на сайте stoloto.ru до 19:20 (по московскому времени) субботы, 19 октября. Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 20 октября, в 14:00 на канале НТВ, в программе "У нас выигрывают!".

Чем хороши распределительные тиражи?

Участники любят распределительные тиражи, так как в них увеличивается либо вероятность выигрыша, либо сумма выигрыша при той же вероятности. Всё зависит от конкретных лотерей.

Так, в телелотереях, таких как "Русское лото", благодаря распределению суперприза или его части увеличивается количество ходов, а вместе с этим и вероятность выигрыша. Чем меньше невыпавших чисел остаётся в конце тиража, тем больше шансов, что ваш билет окажется выигрышным. А в лотереях с многомиллионными призами, таких как "Гослото "4 из 20" или "Гослото "7 из 49", сам розыгрыш распределительного тиража ничем не отличается от обычного, кроме как размером выигрышей. То есть суперприз или его часть распределяются между всеми победителями, соответственно, все выигрыши в каждой категории больше, чем в обычном тираже. При этом вероятность победы остаётся той же.

Кстати, периодичность распределительных тиражей регулируется ФЗ "О лотереях": они обязаны проводиться раз в год, если в течение этого периода суперприз никто не выигрывает.

Распределительные тиражи довольно популярны среди участников. Например, на 1074-й тираж "Гослото "4 из 20", который состоялся 19 июля, участники купили 1 303 815 билетов. Общая сумма выигрышей составила 890 561 124 рубля. На сегодняшний день это рекордный распределительный тираж в лотереях с многомиллионными призами.

"Столото" уверено, что грядущий тираж "Русского лото" будет не менее востребованным у участников. Ведь по итогам 1306-го тиража будет распределён миллиард рублей, если никто не выиграет джекпот, разумеется. Победителей будет много. Не упускайте шанс выиграть в государственную лотерею.