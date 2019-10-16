Медики оценили риски умереть от анестезии

Самым проблемным видом является эпидуральная анестезия. При её применении в одном случае из 50 тысяч наблюдаются негативные последствия.

Современная анестезия несёт минимальные риски для здоровья пациента, даже если его организм серьёзно ослаблен. Об этом в беседе с News.ru заявил завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Сеченовского университета Алексей Овечкин.

— Многие до сих пор считают, что анестезия отнимает несколько лет жизни и негативно влияет на здоровье. Это не так. Такие предрассудки пошли со времён моноанестезии. Когда она проводилась одним препаратом — эфиром или хлороформом, — сказал профессор.

Овечкин добавил, что в те времена пациенты действительно могли скончаться во время анестезии, так как препараты вызывали множество побочных эффектов. При современной многокомпонентной анестезии риск летального исхода практически сведён к нулю. По данным специалистов, трагически заканчивается одна операция из сотни тысяч. Причина у таких несчастных случаев — анафилактический шок.

Самым проблемным видом является эпидуральная анестезия. В одном случае из 50 тысяч у пациента, которому её делали, наблюдаются негативные последствия, включая головные боли, отёки и гематомы. Кроме того, подобная анестезия может сказаться на родовой деятельности женщин.

— Обезболивание во время родов может уменьшить ощущение интенсивности схватки. Тогда мама может вовремя не понять, когда ей нужно тужиться и с какой силой. Она как бы отключается от внешнего мира, — отметила доктор медицинских наук Елена Кешинян.

Однако медик подчеркнула, что такое случается редко и при неправильном расчёте дозировки.

16 октября врачи отмечают Всемирный день анестезиолога.