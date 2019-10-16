В Росгвардии объяснили, почему хотят ввести проверки на полиграфе

Проверка на полиграфе не только упростит процесс отбора кандидатов в Росгвардию, но и поможет бороться с коррупцией. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Комментируя внесённый в Госдуму законопроект о введении проверок на полиграфе при приёме на службу и для проверок действующих сотрудников, он отметил положительные стороны инициативы.
— Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лица, не соответствующие по своим моральным качествам службе в Росгвардии, — заявил он.
Грибакин также подчеркнул, что разработку законопроекта депутаты активно обсуждают с представителями ведомства. Он добавил, что составлять списки тех, кому предстоит пройти проверку, будут в соответствии с нормативными правовыми актами ведомства.
В ведомстве сообщали о намерении начать такие проверки кандидатов ещё в 2016 году.
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