В Росгвардии объяснили, почему хотят ввести проверки на полиграфе

Проверки затронут не только поступающих на службу, но и действующих сотрудников ведомства.

Проверка на полиграфе не только упростит процесс отбора кандидатов в Росгвардию, но и поможет бороться с коррупцией. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Комментируя внесённый в Госдуму законопроект о введении проверок на полиграфе при приёме на службу и для проверок действующих сотрудников, он отметил положительные стороны инициативы.

— Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лица, не соответствующие по своим моральным качествам службе в Росгвардии, — заявил он.

Грибакин также подчеркнул, что разработку законопроекта депутаты активно обсуждают с представителями ведомства. Он добавил, что составлять списки тех, кому предстоит пройти проверку, будут в соответствии с нормативными правовыми актами ведомства.

В ведомстве сообщали о намерении начать такие проверки кандидатов ещё в 2016 году.