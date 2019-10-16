Прямая трансляция: Путин проводит совещание по ликвидации последствий паводков

295

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Президент лично контролирует восстановительные работы в пострадавших регионах.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×