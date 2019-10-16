Сирийская армия вошла в Ракку впервые с 2014 года

Город был захвачен террористами ИГИЛ и объявлен столицей их "халифата". В ходе ожесточенных боев он был освобожден в 2017 году и с тех пор стоит в запустении и руинах.

Наблюдательные пункты сирийской армии удалось установить в Ракке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный военно-полевой источник. Отряды САР смогли войти в город впервые за 5 лет. Более полная информация об обстановке на месте уточняется.

Напомним, что в 2014 году сирийская Ракка была захвачена террористами ИГИЛ* и стала де-факто их цитаделью или, как выражались сами боевики, "столицей" их "халифата". В октябре 2017 года город был освобожден, но из-за массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена и не восстановлена до сих пор.

А буквально на днях первые подразделения армии Сирии вошли и в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо.

Как ранее сообщал Лайф, 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.