Вильфанд призвал не торопиться менять резину: Это же не женские туфли

Также Роман Вильфанд добавил, что прогноз о тёплом ноябре, который ранее озвучили в Гидрометцентре, может и не сбыться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не подтвердил, что температура в ноябре будет выше климатической нормы, как ранее сообщили синоптики, и заявил, что ещё рано устанавливать на автомобилях зимнюю резину.

После того как метеорологи внесли коррективы в свои исходные данные, выяснилось, что холодной погоды пока ждать не стоит, а соответственно, и резину менять тоже.

— Резина колёс — это же не женская обувь: когда погода хорошая — модельные туфельки, чуть погода ухудшилась — полуботинки. Здесь надо устойчивости ждать. Устойчивых холодов. Пока их не видно, поэтому давайте не торопиться и радоваться этому теплу, — сказал Вильфанд в эфире НСН.

Также он добавил, что прогноз о тёплом ноябре, который ранее дали в Гидрометцентре, может и не сбыться. По словам Вильфанда, точность долгосрочных прогнозов за последние 25 лет выросла до 65–67%, но этого всё же недостаточно.

— То есть из 20 прогнозов один не оправдывается. Прогноз, который выпущен сейчас, заранее известно, что он в статистическом смысле более достоверен, чем любой климатический, инерционный, но по абсолютным показателям всё-таки не очень высокая успешность, — отметил синоптик.

Напомним, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, в каких регионах стоит ждать тёплого ноября, а в каких — нет.