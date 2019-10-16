Путин ужесточил наказание для нелегальных детских лагерей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф до одного миллиона рублей для нелегальных детских лагерей, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей... влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, — отмечается в документе.

В документе отметили, что организации, занимающиеся отдыхом детей и их оздоровлением, должны представить необходимые сведения для включения в специальный реестр до 1 мая 2020 года.