Заместителя главы "Аэрофлота" оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова, которого обвиняют в хищении 250 миллионов рублей у авиакомпании. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты на арест заместителя главы авиакомпании.

— Постановление Басманного суда оставлено без изменений, — сообщил судья Мосгорсуда.

2 октября Басманный суд арестовал Александрова и других фигурантов дела о хищении 250 миллионов рублей. Известно, что топ-менеджер отказался от сделки со следствием.