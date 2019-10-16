Адвокаты – прототипы героев фильма "Прачечная" подали в суд на Netflix

Картина Стивена Содерберга рассказывает о том, как в распоряжении журналистов оказалось 2,6 терабайта данных с информацией об офшорных счетах множества мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и других публичных личностей.

Партнёры юридической фирмы Mossack Fonseca, чьи конфиденциальные бумаги были раскрыты при утечке "панамских документов", подали иск против компании Netflix из-за картины "Прачечная". Об этом сообщает The Guardian.

Дело было возбуждено 15 октября в США. В иске Юрген Моссак и Рамон Фонсека заявляют, что фильм "Прачечная", в котором их сыграли Гэри Олдмен и Антонио Бандерас соответственно, изображает их как "безжалостных, беззаботных адвокатов, которые занимаются отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и взяточничеством". В связи с этим Моссак и Фонсека просят суд не допустить ленту к показу.

Отметим, что скоро оба партнёра юридической фирмы предстанут перед судом в Панаме в связи с расследованием дела об утечке данных Mossack Fonseca. Обвиняемые опасаются, что их имидж и право на справедливое судебное разбирательство сильно пострадают после выхода фильма.

3 апреля 2016 года была обнародована утечка 11 миллионов секретных "панамских документов", свидетельствующих о том, что компания оказывала помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры. Компания Mossack Fonseca & Cо. закрылась в марте прошлого года, через два года после утечки "панамских документов".