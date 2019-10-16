Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы арестовал участника несогласованной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова, который стал новым фигурантом по делу о беспорядках. Емельянов будет в СИЗО до 14 декабря. Его обвиняют в том, что он схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал тому обеспечивать порядок на незаконном митинге.

— Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласила решение судья Наталья Дударь.

Сам Емельянов свою вину не признаёт. В ходе судебного заседания за участника несогласованного митинга предлагали внести залог в размере 700 тысяч рублей.

О задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля стало известно 14 октября. Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По версии следствия, они напали на сотрудников Росгвардии.