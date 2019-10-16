"Жена прапорщика Шматко" опровергла, что её поймали на кражах в фитнес-центре

СМИ утверждали, что Ольга Юрасова причастна как минимум к пяти эпизодам кражи и даже якобы во всём уже созналась.

Актриса театра и кино Ольга Юрасова, известная по роли жены прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", опровергла, что её якобы поймали на краже в московском фитнес-центре.

— По поводу информации, которая сегодня появилась в средствах массовой информации: это сфабрикованная ложь! Кому-то нужна сенсация, реклама... Или на почве личной зависти и неприязни. Друзья! Не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Я на связи! — написала она в своём аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ольгу Юрасову поймали на краже денег в раздевалке фитнес-центра. По данным Пятого канала, 50-летнюю артистку с поличным задержали при попытке украсть 50 тысяч рублей.

При этом телеканал отмечал, что Юрасова, которая якобы уже призналась в содеянном, причастна ещё как минимум к пяти преступным эпизодам в этом же спортивном клубе.