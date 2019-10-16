В Екатеринбурге ищут 19-летнюю студентку, которая ушла из дома с загранпаспортом

Девушка уже несколько дней не выходит на связь. На камерах видеонаблюдения её заметили с неизвестным мужчиной.

Полиция Екатеринбурга начала поиски 19-летней студентки медицинского колледжа Анны Ивониной, которая перестала выходить на связь несколько дней назад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

— До настоящего времени её местонахождение неизвестно. На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга, — говорится в сообщении.

Девушка перестала отвечать на звонки родителей 13 октября, когда они ещё находились за границей в отпуске, пишет портал E1.ru. Вернувшись в город, они не обнаружили дочь дома и обратились в полицию.

— Мы посмотрели записи с камер в подъезде и увидели человека, с которым она может находиться. Замешан мужчина. Мы его не знаем. Такое впечатление, что её удерживают где-то силой, иначе почему она не выходит на связь... — рассказала мать Анны.

По словам родителей, также из квартиры пропали российский и заграничный паспорта студентки.