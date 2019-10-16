Педиатр назвал главную проблему со здоровьем у детдомовцев

Причиной недугов врач считает недостаток заботы и ухода, а также постоянный стресс.

Чаще всего у воспитанников детдомов наблюдаются проблемы с ростом и весом, рассказал профессор педиатрии, соучредитель международной Клиники усыновления Университета Миннесоты Дана Джонсон.

Как уточняет News.ru, причиной таких проблем эксперт считает недостаток заботы и ухода.

— Из-за этого они находятся в стрессе, а гормоны стресса блокируют рост. Более того, такие дети не получают нормального питания. Как правило, их рацион далёк от сбалансированного. К тому же из-за депрессии они просто-напросто теряют аппетит, — объяснил врач в кулуарах международного форума "Каждый ребёнок достоин семьи".

По словам американского специалиста, на рост и вес могут влиять и различные инфекции. Помимо прочего, у таких детей часто обнаруживают проблемы с речью и зрением. Эксперт также выразил мнение, что все дети, воспитывающиеся в детдомах, отстают в развитии.