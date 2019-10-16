Россию пригласили на 75-ю годовщину освобождения лагеря смерти в Освенциме

Узники Аушвиц-Биркенау были освобождены 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Российскую делегацию пригласили на мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, которые пройдут 27 января следующего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы музея концлагеря Павла Савицкого.

— В праздновании примет участие очень большая группа бывших заключённых лагеря, а также официальные делегации из десятков стран, — сказал Савицкий.

По его словам, ожидается прибытие более 120 выживших узников. Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский также заявил, что российскую делегацию ждут на торжествах по случаю освобождения заключённых концлагеря.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским концлагерем. В его стенах погибло 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь. Спустя два года на его месте создали музей.