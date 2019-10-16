Красноярские врачи по косточке собрали раздробленное лицо девушки после ДТП

Сложнейшая операция длилась около пяти часов. Через полторы недели пациентка смогла сделать первый вдох носом.

Врачи красноярской больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить раздробленную часть черепа попавшей в ДТП пациентки. О сложнейшей операции сообщили в пресс-службе медучреждения.

Когда бригада реаниматологов поздно вечером доставила девушку, выяснилось, что титановая конструкция раздробила ей кости черепа.

— Она была в сознании, отвечала на вопросы, помнила, что случилось. Удивительно, единственной жалобой были боли в области верхней губы. После того как была снята повязка с лица, наши хирурги увидели огромную рану, средняя часть лица была практически полностью раздроблена, — отметили медики.

После проведения диагностики лицевого скелета и головы оказалось, что у пациентки обнаружили множество оскольчатых переломов, также был сломан нос, скуловые кости, стенки верхнечелюстных пазух. По мнению врачей, жизнь девушки спас ремень безопасности.

Сложнейшая операция длилась около пяти часов. Через полторы недели пациентка смогла сделать первый вдох носом и, к удивлению врачей, не лишилась обоняния. Через три недели её выписали. Сейчас она проходит амбулаторное лечение и находится под наблюдением хирургов больницы.