Путин обещал лично проверить работы по ликвидации паводков в регионах

Глава государства подчеркнул, что ситуация "должна, может и обязательно будет лучше".

Президент России Владимир Путин пообещал лично проверить работы по ликвидации паводков в регионах страны.

— После окончания работ я обязательно проверю, каков результат. Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как от нас ждут люди, — сказал глава государства.

Также президент добавил, что каждый рубль должен пойти на благо пострадавших людей. По словам Путина, ситуация в регионах "должна, может и обязательно будет лучше". Глава государства подчеркнул, что фронт работ должен быть развёрнут как можно быстрее.

Ранее Путин раскритиковал ремонт школ в пострадавшем от паводка Приангарье.