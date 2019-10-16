Менеджер Rammstein избил охранника в Петербурге — видео

По словам Анара Рейбанда, он не смог стерпеть от мужчины оскорблений в свой адрес.

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд ударил охранника на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл 15 октября. Рейбанд вместе с компанией попытался пройти мимо турникета на пристани, сняв цепочки ограждения. Охранник, пенсионер МВД, сделал им замечание, после чего начался конфликт, который закончился потасовкой.

— Мы выходили с корабля, со съёмок, соответственно, там никакого охранника не было. Я увидел, что там такая цепочка, я её открыл, чтобы выпустить моих гостей. В это время появился охранник, начал орать, — рассказал менеджер Rammstein Пятому каналу.

По его словам, он не выдержал оскорблений и ударил охранника. Также Рейбанд добавил, что жалеет о своей излишней эмоциональности, но, по его мнению, сотрудник должен был присутствовать на рабочем месте и тем более не грубить посетителям.

Сам пострадавший возмущён поведением Рейбанда и намерен обратиться в полицию.

— И поверьте, я своего добьюсь, его накажут за хамское поведение. Я пенсионер МВД и инвалид по зрению, — сказал он "Фонтанке".