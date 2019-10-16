Отец "пьяного мальчика" из Балашихи разнёс экспертов из Кирова: Отработали заказ

Роман Шимко, отец мальчика, в крови которого нашли алкоголь после подмосковной аварии в 2017 году, готов предложить свою помощь родителям нового "пьяного мальчика" из Кирова. Об этом он заявил в беседе с Лайфом. Мужчина не верит, что ребёнок, попавший под колёса машины полицейского, употреблял алкоголь.

— Я не верю, что ребёнок был пьяным, даже на 0,5 промилле. Маленькие дети, мне кажется, алкоголь вообще не переносят, — рассуждает он. — Я считаю, что экспертам всё равно, кто перед ними: шестилетний ребёнок, мэр города или, например, журналист. Какой заказ им сделать нужно, такой они и делают.

Роман Шимко признаётся, что в ситуации с гибелью его сына он остался не один. Общественный резонанс был большой, смерть шестилетнего Алёши никого не оставила равнодушным. Помощь оказали в руководстве Росгвардии. Кроме того, у семьи были знакомые врачи, которые помогали им бороться с несправедливостью. А кировская семья, которая столкнулась с похожей ситуацией, возможно, осталась без помощи. В их случае местная коррумпированная система их просто "пережуёт и выплюнет", добавил он, и заявил о готовности поддержать родителей погибшего ребёнка.

Мужчина добавил, что мотивы горе-экспертов, скорее всего, прозрачны: они указали незначительную дозу алкоголя в крови ребёнка, чтобы это не так сильно бросалось в глаза, но в то же время было сложнее оспорить.

— Сейчас я начинаю вспоминать, что, когда шло обсуждение моей ситуации, один эксперт сказал, что он бы поступил по-другому и написал бы в заключении не 2,7 промилле алкоголя, а 0,5. И тогда никто ничего не смог бы доказать. Вероятно, эти эксперты услышали эту фразу, у них получилась некая эволюция в мозгах, и они написали 0,5. А 0,5 опровергнуть сложно, — заключил Шимко.

Напомним, инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района. Накануне стало известно, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего мальчика. Отец ребёнка рассказал о несостыковках в расследовании. Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Сам эксперт, который подписывался под заключением, уверен, что никакой ошибки нет. Он добавил, что повторную экспертизу никогда не делал и сейчас не собирается.