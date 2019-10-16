В Красноярске ищут дом для пса-колясочника Бублика, который лишился лап

Красноярские волонтёры не уверены, что у них Бублику будет лучше. Они надеются, что найдётся семья, готовая принять его таким, какой он есть.

В Красноярске пёс по кличке Бублик уже полгода не может найти новый дом после того, как лишился лап в конце 2018 года. Тогда волонтёры организации "Мордашка" нашли его с простреленным позвоночником, ослабленным и сильно замёрзшим, сообщает НГС.

Бублика госпитализировали и прооперировали. Деньги на три операции выделили неравнодушные люди. После этого волонтёры отправили пса в Москву на реабилитацию. Девять месяцев Бублика лечили и пытались стабилизировать его состояние. Но, увы, вернуть ему способность ходить не удалось. Сейчас уникальный пёс передвигается на двух лапах, а по улице ездит на специальной коляске и даже не обращает внимания на отсутствие двух лап.

Пёс всё ещё находится в Москве. Красноярские волонтёры не уверены, что там ему будет лучше. Ребята надеются, что где-нибудь найдётся семья, готовая и способная принять Бублика к себе таким, какой он есть, а взамен уж он отблагодарит своей неуёмной энергией, ведь, как рассказывают волонтёры, Бублик носится в коляске, как ураган, очень "разговорчив" с другими собаками, любит подолгу гулять и постоянно хочет есть. Всю историю уникального пса по кличке Бублик можно прочитать и увидеть здесь.